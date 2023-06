di Lino Vuotto

09:00

“Sono stati tre anni lunghi e difficili, ma ora siamo sulla via giusta ed entro la fine di quest’anno arriveremo al 70% della capacità, per poi raggiungere il livello pre Covid nel 2024”. Daniele Bordogna, regional head of trade partnership di Cathay Pacific per l’Italia, avvia la ripartenza della compagnia alla vigilia della partenza della terza frequenza su Milano. Un incremento significativo e testimone della volontà di tornare a crescere anche sui mercati europei.

Le prospettive

“La svolta per noi – prosegue – è stata la riapertura della Cina e, da aprile, lo stop a tutte le restrizioni Covid a Hong Kong. Ma ci vuole parecchio tempo per rimettere in pista le macchine ferme”. Per quanto riguarda l’Italia le prime novità potrebbero arrivare già a partire dall’orario invernale: “Per ora non abbiano nulla di certo – aggiunge ancora Bordogna – ma l’obiettivo è tornare nel tempo al volo giornaliero su Mxp e ripristinare anche i collegamenti su Roma”.



A incoraggiare questo anche il trend di questi mesi che ha visto ripartire soprattutto il traffico business: “Notiamo che le grosse aziende sono ancora un po’ ferme - conclude il manager – ma le piccole e medie imprese stanno viaggiando tantissimo”.