Volotea: Roma-Bordeaux prima novità per l'inverno su Fiumicino

12:07

E’ il volo tra Fiumicino e Bordeaux la prima novità sulla Capitale per l’orario invernale di Volotea. La rotta debutterà il prossimo 9 novembre e avrà due frequenze alla settimana. Una new entry che porterà a quota sette le destinazioni collegate dal Leonardo da Vinci e che contribuirà ad aumentare ulteriormente le connessioni della low cost tra Italia e Francia.

“Siamo lieti di accogliere questo nuovo collegamento di Volotea con Bordeaux, che amplia e diversifica l’offerta di voli per la Francia, secondo mercato internazionale per Roma - sottolinea Federico Scriboni, head of aviation business development di Aeroporti di Roma -. Il progresso di Volotea negli ultimi due anni sull’aeroporto di Fiumicino dimostra ancora una volta il ruolo strategico di Roma, mercato di riferimento in Europa ed uno dei più importanti al mondo”.