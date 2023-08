09:21

Non c’è pace per l’aeroporto di Catania Fontanarossa. Dopo tutte le vicende delle scorse settimane causate dall’incendio che ha costretto lo scalo a un lungo stop e a un’operatività molto ridotta, è ora la nuova eruzione dell’Etna a causare un’altra chiusura, che si protrarrà almeno fino alle 20 di oggi.

La comunicazione

In una nota pubblicata dalla società di gestione dell’aeroporto di Catania ha evidenziato che "a causa dell'attività eruttiva dell'Etna, fino alle ore 20 di oggi (lunedì 14 agosto) i settori di spazio aereo C1 e B3 rimarranno chiusi. Tutti gli arrivi e le partenze sono dunque inibiti".



Nella comunicazione si evidenzia anche la raccomandazione per i passeggeri in partenza a consultare comunque la propria compagnia aerea prima di recarsi in aeroporto per verificare lo stato del volo.