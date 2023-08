Arabia Saudita: il Red Sea International Airport prossimo all'apertura

09:06

Il Red Sea International Airport in Arabia Saudita sarà operativo entro pochi mesi. Il nuovo aeroporto, alimentato a energia solare, si colloca all’interno del più ampio progetto di turismo rigenerativo firmato da Red Sea Global, società di proprietà del Public Investment Fund saudita. G. G.

Lo sviluppo della destinazione Red Sea, dopo sei anni dall’annuncio fatto dal principe ereditario, entra dunque nel vivo con oltre 25mila lavoratori attivi per realizzare ciò che, entro il 2030, includerà 50 resort con un’offerta di oltre 8mila camere e più di mille proprietà residenziali distribuite su 22 isole e 6 siti sulla terraferma.



Come riporta arabnews.com, John Pagano, ceo di Rsg Group, ha dichiarato che si sta operando al massimo delle possibilità per completare la fase uno, sottolineando che l’obiettivo è quello di donare ai visitatori momenti indimenticabili così da posizionare l’Arabia Saudita tra le mete ‘must-visit’ a livello mondiale.