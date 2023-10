Delta: utili trimestrali in linea con le attese, ma pesa l’incognita del caro carburante

11:52

Sono in línea con le aspettative degli analisti gli utili trimestrali di Delta Air Lines, che grazie ai voli internazionali ha recuperato terreno, anche se ha dovuto rivedere al ribasso l’outlook dell’ultimo trimestre di quest’anno, a causa del rincaro del prezzo del carburante - che secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore è salito anche di 25 punti percentuali - e dell'aumento dei costi di manutenzione.

Nel pubblicare i risultati del terzo trimestre, il vettore ha registrato i ricavi operativi rettificati in aumento del 13%su base annua a 14,6 miliardi di dollari, mentre l'utile per azione rettificat è salito del 35% a 2,03 dollari. Delta è la prima grande compagnia aerea statunitense a riportarei risultati finanziari per il terzo trimestre, un periodo in cui i vettori hanno beneficiato dei viaggi estivi internazionali.