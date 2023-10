La denuncia di Ectaa: “Bonus al posto dei rimborsi per i voli cancellati da El Al”

10:48

Nuovo allarme da parte dell’Ectaa in merito alla questione dei rimborsi dei biglietti aerei e più in generale della normative relative alle cancellazioni da parte delle compagnie aeree, in particolare in questa fase di emergenza su Israele e Medioriente.

Il ‘warning’, si legge su Preferente, parte dalle segnalazioni delle agenzie, che denunciano come il vettore israeliano El Al stia al momento optando per dei bonus da utilizzare entro un arco di tempo, una pratica, spiega Ectaa, che ricadrebbe poi sul lavoro delle agenzie.



Secondo il presidente Ectaa Frank Oostdam “la situazione attuale dimostra ancora una volta che abbiamo urgente bisogno di una migliore armonizzazione tra la direttiva sui pacchetti turistici e il regolamento dell'Ue sui diritti dei passeggeri aerei”.