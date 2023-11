11:26

Torna l’allarme per il caro voli di Natale verso la Sicilia. A lanciarlo è Il Giornale di Sicilia, che ha iniziato a verificare i costi per i collegamenti dal Nord Italia all’isola per le vacanze di Natale, scoprendo che la situazione non è affatto migliorata rispetto allo scorso anno.

Le simulazioni effettuate, che prendono in considerazione le classiche tratte del ‘ritorno a casa’ da Torino a Palermo, da Milano a Palermo e Catania, considerando un periodo lungo, che parte dal 22 dicembre come viaggio di andata fino al 6 gennaio come ritorno e ovviamente comprendono una valigia oltre che il bagaglio a mano, mostrano già ora tariffe da livello d’allarme.



La tariffa record secondo il giornale è appannaggio di Ryanair, con 553 euro da Torino a Palermo, mentre Milano-Pamerno e Milano-Catania sempre con Ryanair vanno da 475 a 524 euro. E non va meglio con altri vettori, che a conti fatti, su simulazioni di TTG Italia, ripropongono le medesime tariffe.



È atteso però per la prossima settimana il decreto della Regione Siciliana per un bonus sconto per i siciliani che viaggiano in aereo, ventilato a inizio mandato e promesso entro il primo anno di amministrazione.