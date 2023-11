12:01

Iniezione di 53 milioni di sterline dal Governo di Londra per progetti riguardanti il carburante sostenibile.

Sono nove i piani a cui sono stati asseganti i fondi nell'ultimo round di finanziamento del dipartimento dei trasporti.



In particolare, come riporta travelmole.com, British Airways ha ottenuto 9 milioni di sterline per Project Speedbird, una partnership congiunta con Nova Pangea Technologies e LanzaJet, che stanno lavorando su progetti riguardanti il Saf, ovvero il nuovo fuel per aerei.