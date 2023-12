Il Gruppo Lufthansa porta i contenuti Ndc nella piattaforma Travelport+

10:24

I contenuti e le funzionalità di servizio Ndc delle compagnie aeree del Gruppo Lufthansa approdano nella piattaforma Travelport+. L’offerta è attualmente disponibile per le agenzie clienti di Austria, Irlanda, Paesi Bassi e Regno Unito per poi essere esteso al resto d’Europa nelle prossime settimane e nel resto del mondo nel corso del 2024.

“Siamo impegnati a rendere Ndc facile per la comunità delle agenzie, ed è per questo che ci siamo concentrati sulla realizzazione di una soluzione Ndc completa e pronta per la vendita per le compagnie aeree del Gruppo Lufthansa - evdienzia Jason Clarke, chief commercial officer, Travel Partners di Travelport -. La nostra soluzione Ndc è stata progettata per ridurre al minimo la complessità dei processi di vendita, in modo che gli agenti che utilizzano Travelport+ possano facilmente scegliere e prenotare le offerte Ndc del Gruppo Lufthansa e fornire ai viaggiatori un'esperienza di servizio senza difficoltà”.