Qatar Airways, salgono a 10 i collegamenti verso l’Arabia Saudita

Neom Bay Airport è dal 9 dicembre la decima destinazione servita da Qatar Airways in Arabia Saudita. Parte del progetto Saudi Vision 2030, la città è un esempio futuristico dei nuovi progetti urbani di sviluppo del deserto nord-occidentale, dove dal 14 dicembre la compagnia aerea opererà anche su Tabuk (tre volte la settimana).

A inizio mese, invece, è stato attivato un collegamento con Yanbu (tre volte la settimana).



Grazie al potenziamento del network aereo, il Regno è risultato quest’anno il secondo al mondo per arrivi nei primi sette mesi dell’anno, crescendo del 58% sul corrispettivo periodo 2019.



Qatar Airways è oggi diventato uno dei vettori di riferimento per il Regno saudita e sta offrendo una forte spinta anche al turismo italiano, soprattutto verso AlUla, collegata due volte alla settimana dal 29 ottobre scorso.



Complessivamente la compagnia opera più di 125 voli settimanali, fra le cui destinazioni sono incluse Dammam, Gassim, Jeddah, Medina, Riyadh e Taif. A. C.