Torna il volo diretto fra Roma e Podgorica, la nuova rotta Air Montenegro

09:21

Ha debuttato venerdì scorso il nuovo volo diretto di Air Montenegro che collegherà la capitale del Montenegro, Podgorica, a Roma. Air Montenegro opererà su questa rotta due volte la settimana, ogni lunedì e venerdì.

“Con l'apertura di questa rotta, Air Montenegro contribuirà in modo significativo all'aumento del numero di passeggeri e di voli diretti a Roma – ha detto il ceo di Air Montenegro, Mark Anzur -. Secondo il nostro piano per la stagione invernale W23, Air Montenegro stima di trasportare circa 4.000 passeggeri sulla rotta Podgorica-Roma, che in previsione diventeranno circa 10.000 durante la stagione turistica estiva. L’intento è quello di operare utilizzando i velivoli tipo E195 della nostra flotta”.



L'introduzione del collegamento aereo diretto tra Podgorica e Roma rappresenta, dunque, un significativo passo avanti per intensificare i legami, promuovere il turismo e migliorare le relazioni commerciali tra i due Paesi, consentendo ai viaggiatori di conoscere e sperimentare il patrimonio e le tradizioni di entrambi i Paesi.



"Siamo lieti di dare il benvenuto ad Air Montenegro a Roma Fiumicino - ha dichiarato Ivan Bassato, chief aviation officer di Aeroporti di Roma -. La ripresa dello storico volo verso Podgorica favorisce lo sviluppo del traffico diretto tra le due Capitali e consente di collegare, tramite l’hub romano, Podgorica all'Italia e al resto del mondo”.