Boscolo Tours, alla scoperta del Giappone in autunno

Boscolo Tours fa focus sul Gappone anche per il prossimo autunno e propone nuove date di partenza e due inediti itinerari dedicati alla scoperta del Paese.

I due nuovi tour proposti da Boscolo permetteranno di scoprire l’autunno giapponese assistendo al fenomeno del ‘momijigari’, ovvero la tradizione di ammirare le foglie dei tipici aceri giapponesi che cambiano colore sugli alberi.

I nuovi itinerari, con partenza prevista a novembre e accompagnatore dall’aeroporto di Roma Fiumicino, sono il tour di 9 giorni ‘Giappone: colori d’autunno’ e il tour di 12 giorni ‘Autunno nel Sol Levante’.

Il tour breve Giappone: colori d’autunno include tutte le tappe principali: Tokyo, Shizuoka, Kyoto, Nara, Kanazawa, Shirakawa-go e Takayama. Tra i luoghi particolarmente indicati per assistere al momijigari, si visiteranno l’altopiano di Nihondaira, la riserva naturale del parco di Nara, il giardino di Kenrokuen a Kanazawa e i paesaggi che circondano la stessa Kyoto.

Il tour di 12 giorni Autunno nel Sol Levante aggiunge a questo percorso le tappe di Osaka e Hiroshima, per approfondire la conoscenza del Giappone con la visita di altri luoghi iconici. Anche il castello di Himeji sarà un’ulteriore occasione per scoprire il fascino dei colori autunnali.

“Dopo la fioritura dei ciliegi in primavera – commenta Valeria Pirodda, destination manager - il periodo più suggestivo per visitare il Giappone è proprio quello dell’autunno, con i colori delle foglie sugli alberi che regalano un autentico spettacolo. Per questo abbiamo voluto far fronte all’alto numero di richieste ricevute con due nuovi itinerari studiati apposta per godere al meglio di questo fenomeno naturale”.