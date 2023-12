Air France torna a Verona dopo 9 anni, da aprile un volo per Parigi Charles De Gaulle

10:31

Dopo nove anni, Air France torna a Verona. Dal 2 aprile 2024 la compagnia aerea riprenderà le operazioni dal Catullo verso Parigi Charles De Gaulle. Il volo, operato con Embraer E190, sarà attivo 3 volte a settimana (martedì, giovedì e sabato), che diventeranno 2 (martedì e sabato) durante i mesi di luglio ed agosto.

Pubblicità

La partenza da Parigi è prevista alle 12:35 con arrivo alle 14:10. Il rientro da Verona sarà, invece, alle 15:10 con arrivo nella Ville Lumière alle 16:45.



“Siamo estremamente felici di accogliere nuovamente Verona nel nostro network, un’ulteriore dimostrazione della grande importanza che il mercato italiano costituisce per noi - commenta Eléonore Tramus, general manager East Mediterranean Air France-KLM -. Con questo nuovo collegamento puntiamo a rafforzare la nostra presenza in un’area chiave della Penisola, il nord-est, offrendo accesso ad un ampio network di destinazioni internazionali grazie al nostro hub di Parigi Cdg”.



Il ritorno di Air France all’aeroporto Catullo “è il risultato di un’intensa collaborazione tra il Gruppo Save e la compagnia aerea - spiega Camillo Bozzolo, direttore Sviluppo Aviation del Gruppo Save -. Si tratta di un collegamento strategico per l’ampio bacino d’utenza dello scalo, che risponde alle esigenze di viaggi per affari e per turismo, sia incoming che outgoing, garantendo la connettività su prosecuzioni internazionali e intercontinentali attraverso uno dei primari hub europei”.