Le compagnie aeree aumentano i posti dalla Spagna all'Italia del 20%

16:04

L'inverno del turismo in Spagna inizia con prospettive in deciso rialzo. Le compagnie aeree hanno programmato oltre 7,4 milioni di posti sui voli internazionali verso il paese iberico per il mese di gennaio 2024.

Si tratta, come riporta hosteltur.com di un incremento del 13% rispetto ai 6,6 milioni di posti offerti nello stesso mese del 2023, stando alle cifre diffuse da Turespaña.



A crescere di più sono i collegamenti con la Polonia (+88,8%) e la Repubblica Ceca (+15,8%). Ma anche l'Italia fa registrare un +20,7%. In calo invece l'offerta per i paesi nordici, con la Norvegia a -5% e la Danimarca a -12,7%. Calano anche i mercati di prossimità, con la Francia a -3% e il Portogallo a -14,5%.