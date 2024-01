Incidente aereo Jal: sospesi tutti i voli da e per l'aeroporto di Tokyo Haneda

15:52

Traffico aereo interrotto all'aeroporto Haneda di Tokyo. Un aereo della Japan Airlines, durante l'atterraggio, ha infatti preso fuoco in pista forse a causa di una collisione con un aereo della Guardia Costiera giapponese.

Pubblicità

L'Airbus A350 della compagnia nipponica, decollato dallo scalo New Chitose di Hokkaido, si è spezzato in due dopo l'impatto e sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco. Attualmente sono sospesi tutti i voli in arrivo e in partenza programmati all'aeroporto di Haneda. Fortunatamente, come ha comunicato un portavoce di JAL e riportato ilmessaggero.it, tutti i 367 passeggeri a bordo sono stati evacuati senza alcuna conseguenza, mentre risulterebbero ancora dispersi cinque membri dell'equipaggio presenti sul velivolo della Guardia Costiera.