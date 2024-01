Sas potenzia i voli in Europa con nove nuove rotte. Tra le new entry la Copenhagen-Genova

10:49

C’è l’Europa nel mirino del potenziamento del network di Sas per la prossima stagione estiva. Il vettore scndinavo ha infatti programmato voli su otto nuove destinazioni, portando così il totale a 130 aeroporti in 40 Paesi.

La parte del leone la farà l’aeroporto di Copenhagen da cui partiranno cinque rotte in più rispetto allo scorso anno. Tre di queste saranno attive per tutta la stagione: Genova (una volta alla settimana), Salisburgo e Tromso. I voli su Dalaman e Ibiza, invece, saranno operativi soltanto nei picchi estivi.



Alta stagione prevista anche per le altre 3 new entry, due delle quali da Oslo (Ginevra e Tivat) e una da Bergen in direzione Londra Heathrow. "Oltre alla connettività senza soluzione di continuità con le principali città e capitali, il nostro programma di traffico estivo offre nuove destinazioni di vacanza come Ibiza, Genova e Tivat. Per coloro che sono alla ricerca di destinazioni già note, abbiamo aumentato la capacità verso destinazioni come Malaga, Firenze, Palma di Maiorca e Alicante”, ha evidenziato il chief revenue officer Erik Westman.