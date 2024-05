In una fase dove regnano cambiamenti e (in alcuni momenti) anche paure e incertezze bisogna affidarsi al brand. Perché il marchio alla fine è l’unico elemento capace di fare la differenza per davvero.

Lorenzo Sassoli de Bianchi, presidente di Upa, ha spiegato ieri durante un convegno a Milano che quando si affrontano periodi incerti non rimane che affidarsi al brand e a tutto quello che rende semplice il messaggio da fornire ai consumatori. Una filosofia che calza a pennello anche per il mondo del turismo e in modo particolare per il tour operating.

Lo ha detto bene ieri anche Luca Patanè, presidente di Uvet, che ha citato Alpitour come trascinatore di mercato. In questo caso specifico è il marchio a fare la differenza. Per questo Sassoli de Bianchi ha sollecitato le aziende a credere nella pubblicità, lavorando e costruendo sempre percorsi che mettano in evidenza il marchio. Un vero punto di forza che le imprese del settore dovrebbero esaltare.