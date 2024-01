Ripartono i voli su Israele: ecco le compagnie che tornano a volare sul Paese

12:29

Tornano i servizi aerei internazionali in Israele. Dopo l’interruzione dei voli scattata all’indomani dell’attacco terroristico di ottobre e proseguita a seguito dell’offensiva sulla Striscia di Gaza, sono molte le compagnie aeree internazionali che hanno annunciato la ripresa dei voli sul Paese a partire dal 2024.

Ad oggi, i servizi di collegamento su Israele sono forniti da Uzbekistan Air, Egyptian Airlines, Etihad, Azimuth, Blue Bird, Hainan Airlines, Fly Dubai, Fly One e Red Wings.



Da gennaio a ripartire sarà Lufthansa con Austrian Airlines e Swiss, con una programmazione iniziale di 20 collegamenti settimanali da e per Tel Aviv, che rappresentano circa il 30% dell'orario regolare dei voli. Lufthansa ha programmato 4 voli settimanali da Francoforte e 3 voli settimanali da Monaco, Austrian avrà 8 voli settimanali da Vienna e Swiss offrirà 5 voli settimanali da Zurigo.



Anche la compagnia aerea rumena Tarom ha ripreso le operazioni in Israele il 1° gennaio e offre due voli settimanali da Tel Aviv a Bucarest.



Air Europa ha annunciato l'intenzione di riprendere le operazioni in Israele dal 1° febbraio 2024, con l'orario iniziale composto da 3 voli settimanali da Madrid. Si prevede che la frequenza di questi voli aumenterà fino a 7 a settimana.



Anche dagli Stati Uniti, United Airlines ripristinerà il servizio per New York a partire dal 2 febbraio, salvo eventuali cambiamenti imprevisti.



La compagnia aerea britannica Virgin Atlantic ha infine annunciato che riprenderà i voli sulla rotta Londra-Tel Aviv a partire dal 17 marzo, con una frequenza di un volo al giorno.