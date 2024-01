14:12

L'aeroporto di Amsterdam potrebbe aver trovato una soluzione per la riduzione del traffico. Lo scalo avrebbe infatti annunciato un intervento 'limitato' per il 2024, dopo la bocciatura dei precedenti (e più drastici) piani.

La soluzione trovata dall'aeroporto fissa in 293mila voli il numero massimo di operazioni per la stagione estiva e 483mila per tutto l'anno, ma solo a condizione di ridurre il traffico nelle ore di punta.



Come riporta travelweekly.com, lo scalo avrebbe anche comunicato le compagnie aeree avrebbero accettato questa soluzione.



I precedenti piani erano naufragati soprattutto in seguito alle pressioni dell'Unione europea e anche degli Stati Uniti. Ora la nuova prospettiva prevede 13mila voli in più rispetto alle ipotesi di qualche tempo fa.