Aeroporti di Roma: attivi i nuovi egates realizzati da Minsait

15:34

Arriva un altro passo verso la velocizzazione delle operazioni di controllo negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, grazie all’installazione di 15 nuovi varchi ‘intelligenti’ nell’area transiti dell’hub e 11 egates nel secondo aeroporto romano, tutti realizzati dalla Minsait del Gruppo Indra.

“In questo modo, i viaggiatori italiani in transito dagli scali romani possono utilizzare i varchi elettronici, finora riservati ai soli passaporti – si legge in una nota di Aeroporti di Roma -, anche con la carta d’identità elettronica italiana, purché valida per l’espatrio ed emessa successivamente al 7 febbraio 2018. Dopo l’introduzione di questa importante novità presso l’aeroporto “G.B. Pastine” di Ciampino, anche nel principale scalo italiano, l’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino, è stata estesa la possibilità di utilizzo degli e-gates ai possessori di Cie”.



Il software dei nuovi eGates sviluppato da Minsait effettua due tipi di controlli: sintattico per la verifica sull’originalità del passaporto e la veridicità dei dati, incrociata con il database del Ministero dell'Interno; e semantico attraverso dati biometrici, come: riconoscimento facciale o delle impronte digitali per i cittadini italiani, il tutto concepito con le massime garanzie di sicurezza.