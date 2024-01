Icon the Seas ha gettato l’ancora a Miami: viaggio inaugurale il 27 gennaio

14:21

Icon of the Seas è arrivata a Miami. La nuova unità della flotta di Royal Caribbean International debutterà ufficialmente il 27 gennaio, salpando per crociere di sette notti nei Caraibi orientali o occidentali con partenza da Miami per itinerari che includono anche una giornata nell’isola privata alle Bahamas, CocoCay.

Tra le caratteristiche della nuova unità la presenza di otto quartieri che rappresentano vere e proprie destinazioni a sé, con attrazioni quali sei scivoli da record del Category 6 e l’esperienza Crown's Edge a 44 metri di altezza sull'oceano, oltre a sette piscine (una per ogni giorno della settimana), tra cui la prima a sfioro sospesa sul mare. Un quartiere è dedicato alle famiglie con bambini piccoli e tra i servizi ci sono anche più di 40 ristoranti, bar e aree lounge e innumerevoli opzioni di intrattenimento.