Air Serbia, in servizio da aprile i voli Belgrado-Mostar

08:00

Air Serbia apre i voli per Mostar. Da aprile a ottobre 2024 la compagnia aerea servirà la destinazione con collegamenti in partenza da Belgrado con 3 frequenze a settimana: lunedì, venerdì e domenica.

I servizi saranno operati utilizzando l'aereomobile Embraer E175.



"Alla fine del 2023, Air Serbia ha risposto all'appello pubblico per l'istituzione di voli di linea nel 2024 annunciato dall'aeroporto di Mostar, in relazione all'introduzione del servizio diretto tra Belgrado e Mostar - ha affermato Boško Rupić, general manager commercial and strategy di Air Serbia -. Nei primi giorni di gennaio, è stata presa la decisione di accettare la nostra offerta. Una volta definiti i dettagli tecnici e la firma del contratto, le tariffe verranno pubblicate. Presumibilmente nelle prossime settimane".