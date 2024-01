Eurowings, via al tracciamento in tempo reale dei bagagli con Sita

09:50

Eurowings si affida a Sita per migliorare la gestione dei bagagli. La compagnia aerea del Gruppo Lufthansa ha siglato un contratto quinquennale per l’utilizzo di Sita Bag Journey, per garantire ai passeggeri la tracciabilità in tempo reale delle valigie nel corso del viaggio.

Oltre a migliorare il servizio, la collaborazione consentirà al vettore di abbattere i costi legati alla gestione dei bagagli smarriti o disguidati.



Sita Bag Journey fornisce, infatti, un servizio end-to-end del viaggio di borse e valigie, dal check-in al ritiro all’arrivo. In questo modo, il personale di Eurowings saprà dove si trovano borse e valigie durante il viaggio, compresi i dettagli precisi e in tempo reale sulla posizione del bagaglio in aeroporto. In futuro, la compagnia aerea avrà anche la possibilità di condividere i dati di tracciamento dei bagagli con i passeggeri utilizzando Sita Bag Journey Api.