Neos a caccia di personale, come accedere alle posizioni aperte

10:04

Sono circa 150 gli assistenti di volo che Neos sta cercando per la stagione estiva. Una parte di queste strutture è stata selezionata il 10 gennaio all’Hotel dei Congressi di Roma, ma la campagna di recruiting continua, rivolgendosi sia a personale qualificato, sia a risorse nuove, che non hanno mai svolto la professione di assistente di volo.

Gli open day

Dopo gli open day di Verona e a Milano Malpensa, quello di Roma è stato dedicato, come spiega Italia Oggi Sette, alla selezione di assistenti di volo per le basi degli aeroporti di Milano Malpensa e Verona. L’addestramento dei candidati selezionati si terrà nel centro Neos, che comprende al suo interno uffici, sale e aree adibite a varie attività, tra cui appunto la formazione. I corsi hanno l’obiettivo di preparare i nuovi assistenti di volo in previsione della stagione estiva e dell’arrivo di nuovi velivoli.



Dopo la selezione, infine, sarà richiesto un colloquio finale negli uffici Neos di Malpensa, dove avrà luogo anche il corso base per il conseguimento dell’attestazione CCA. Per candidarsi e entrare a far parte della crew di Neos è necessario compilare il form online, disponibile nella pagina del sito https://www.neosair.it/.