Continuità Sardegna, i chiarimenti dell’Enac sull’assegnazione degli slot

08:00

L’Enac fa chiarezza sull’assegnazione degli slot per i voli di continuità territoriale verso la Sardegna. In una lettera inviata ad Assoclearance (associazione che gestisce l’assegnazione degli slot negli aeroporti), alla Regione Sardegna e all’Assessorato dei Trasporti, l’Ente Nazionale di Aviazione Civile ha precisato, rispetto ai movimenti orari sull’aeroporto di Milano Linate, di aver “autorizzato Assoclearance a superare il limite dei 18 movimenti orari”.

Contestualmente, l’Ente “ha autorizzato il programma operativo di Ita Airways per la stagione estiva”.



In questo modo, ha fatto sapere Enac, “i passeggeri interessati possono, senza problemi, prenotare i voli da e per la Sardegna per i collegamenti con Linate e Fiumicino anche per i prossimi mesi”.