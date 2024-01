Lufthansa Group prevede di assumere 13mila nuovi dipendenti nel 2024

08:47

Sono intorno a 13mila i nuovi dipendenti che il Gruppo Lufthansa ha intenzione di assumere nel corso di quest’anno. La voce principale riguarda il personale di bordo, con 3.500 profili ricercati, seguito dai tecnici a quota 2mila e mille piloti. Imponente anche la ricerca nel settore It, dove il gruppo tedesco necessita di 900 nuovi assunti.

"In un settore come il nostro, il successo dipende da coloro che danno il meglio di sé ogni giorno per ispirare i nostri clienti – sottolinea in una nota Michael Niggemann, membro del board esecutivo e responsabile per le risorse umane e le infrastrutture -. Per questo continuiamo a concentrarci sull'attrazione di nuovi dipendenti e sull'essere un datore di lavoro interessante. Dopotutto, sono i nostri colleghi in volo e a terra che sono lì per i nostri passeggeri ogni giorno e danno un volto ai nostri marchi e alle nostre aziende".



Attualmente i dipendenti Lufthansa sono oltre 95mila distribuiti in più di 90 Paesi.