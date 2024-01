10:15

Michael O’Leary ‘promuove’ l’affaire Ita-Lufthansa e si augura che arrivi al più presto il via libera della Ue, anche se considera inevitabile un passaggio alla fase due dell’indagine. A 24 ore dal doppio appuntamenti con la stampa italiana a Roma e Milano per presentare la prossima stagione estiva, il ceo di Ryanair si pronuncia sul ‘matrimonio’ dei cieli più atteso in Europa e lo giudica come l’unica soluzione possibile per la compagnia italiana.

Sopravviveranno in 4

In un’intervista pubblicata dal Corriere della Sera in occasione dei suoi 30 anni al vertice della low cost, il manager torna sul tema del futuro del trasporto aereo nel Vecchio Continente, confermando il suo teorema, ovvero che saranno 4 le realtà che sopravviveranno spartendosi il mercato: Ryanair, ovviamente, insieme al Gruppo Lufthansa, Iag e Air France-Klm. Per tutti prevede un business da 200 milioni di pax annui, mentre per le due rivali low fare, easyJet e Wizz Air un’uscita di scena sotto forma di spezzatino la prima o rilevata da un fondo la seconda.



O’Leary dedica poi un pensiero alla questione dei B737 Max e non nasconde le sue preoccupazioni: “Non abbiamo la versione 9, ma abbiamo comunque deciso di raddoppiare gli addetti ai controlli”, conclude.