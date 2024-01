Treni turistici italiani: la tratta notturna Roma-Cortina anche in estate. Poi rotta sulla Sicilia

11:04

Il treno notte tra Roma e Cortina replicherà anche in estate. E nel giro di un paio d’anno l’esperimento relativo ai viaggi notturni, che quest’anno hanno fatto registrare un incremento del 25% in termini di passeggeri, coinvolgerà anche le destinazioni siciliane.

Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore le intenzioni della controllata del Gruppo Fs Treni turistici italiani, che ha debuttato quest’anno per spingere il piede sull’acceleratore del turismo per quanto riguarda i collegamenti ferroviari, sono quelle di proseguire negli investimenti in questo senso.



Intanto sul treno del Cadore, che sta dando particolari soddisfazioni, giocando anche la carta della stagione estiva. Niente ancora di definito nei dettagli, ma l’intenzione è quella di mantenere il presidio sulla destinazione delle Dolomiti. Secondo quanto anticipato dall’a.d. di Trenitalia Luigi Corradi, grazie ai fondi del Pnrr sarebbero già in corso i rinnovamenti di 70 carrozze notte per aprire nuove rotte sulla Sicilia.