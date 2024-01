L’azzardo di Milei: vendere Aerolíneas Argentinas ai dipendenti

11:43

Lo Stato argentino vuole vendere Aerolíneas Argentinas agli stessi dipendenti del vettore. Allo stato attuale il 100% della compagnia è nelle mani dello Stato e l’ipotesi di cederla ai piloti e al personale di bordo e di terra è inclusa nel decreto di emergenza nazionale promulgato dal nuovo presidente argentino Javier Milei il 20 dicembre scorso in seguito a una delle più gravi crisi economiche del Paese.

Un modello di proprietà partecipata

Come spiega La Repubblica l’obiettivo del decreto di Milei è autorizzare adesso la vendita ‘totale o parziale’ ai dipendenti, prefigurando un modello di ‘proprietà partecipata’.



La cessione riguarderà sia la compagnia, sia le sue aziende controllate o incorporate: la compagnia regionale Austral, la compagnia per il trasporto merci JetPaq, la società interna per la manutenzione e anche Optar, una sorta di superagenzia turistica che emette i biglietti a prezzo calmierato per i lavoratori dello Stato.



Miliardi di aiuti statali

Dal 2008, anno della nazionalizzazione, e fino al 2022il vettore ha beneficiato di aiuti statali per 7,9 miliardi dollari, nei calcoli del quotidiano El Clarín, riportati da La Repubblica. A inizio dicembre 2023 il vettore ha diffuso una proiezione sui conti del 2023 annunciando un utile di 32 milioni di dollari. Sempre El Clarín dà però voce a un esperto di aviazione secondo il quale Aerolíneas Argentinas avrà comunque bisogno di trasferimenti statali per 200 milioni di dollari, se vuole mantenere una piena operatività nel primo trimestre 2024.

I dipendenti sono in tutto 11.954, di cui 11.683 concentrati nella sola Argentina e16 in Italia.



Una mossa, quella del presidente, che potrebbe apparire azzardata in un Paese la cui situazione, a detta dello lo stesso decreto presidenziale è al limite dell’incredibile. I salari reali degli argentini sono pari a circa 300 dollari al mese. E simili retribuzioni relegano il 45% delle persone in una condizione di povertà e il 10%, nella piena indigenza. In sostanza - si legge nel decreto - “venti milioni di argentini non hanno accesso a una vita dignitosa” e “sei milioni di minori” - che non frequentano regolarmente la scuola - soffrono la fame.