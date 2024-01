Wizz Air riapre i voli da Venezia a Chisinau, il via dal 31 marzo

15:55

Tornano i voli diretti da Venezia alla capitale della Moldavia, Chisinau, che verranno riattivati a partire dal 31 marzo. Dall’aeroporto Marco Polo i voli partiranno due volte a settimana, il giovedì e la domenica.

Il volo va ad aggiungersi a quelli da Milano Malpensa e Roma Fiumicino per la stessa destinazione, riattivati in questi giorni, con un aumento delle frequenze previste, salite ora a tre alla settimana, il martedì, il giovedì e la domenica.



Sempre il 31 marzo, le operazioni riprenderanno anche per la rotta che collega Budapest a Chisinau.