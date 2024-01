CartaFreccia: il programma di loyalty Trenitalia raggiunge i 10 milioni di iscritti

09:29

Taglia il traguardo dei dieci milioni di iscritti confermandosi come primo programma di loyalty nei trasporti in Italia. Si tratta di CartaFreccia, il piano fedeltà riservato ai clienti del Frecciarossa di Trenitalia.

“Negli ultimi 5 anni sono stati emessi più di 110 milioni di biglietti sulle Frecce per far viaggiare i soci CartaFreccia – si legge in una nota della compagnia - e sono stati erogati più di 5 miliardi di punti. I soci hanno percorso 30 miliardi di chilometri, equivalenti a 5 viaggi andata e ritorno tra la Terra e il pianeta Urano”.



Per celebrare il risultato è stata lanciata la CartaFreccia platino infinito, per i soci con questo status da più di 10 anni. Inoltre a inizio febbraio partirà un concorso che consentirà di vincere ogni giorno buoni sconto e carte regalo Trenitalia.