Scioperi in Finlandia, Finnair cancella oltre 550 voli

17:30

Sono oltre 550 i voli che Finnair si appresta a cancellare per l’ondata di scioperi indetta in Finlandia per le giornate di giovedì 1 e venerdì 2 febbraio. Lo ha comunicato la compagnia aerea attraverso una nota diffusa sulla stampa internazionale.

Pubblicità

“Lo sciopero avrà un impatto significativo sulle operazioni dell’aeroporto di Helsinki e sulle operazioni di volo di Finnair”, ha scritto il vettore, riporta l’agenzia di stampa Reuters.



La compagnia aerea ha precisato che provvederà ad aggiornare le cancellazioni dei voli nei suoi sistemi a partire da domani, martedì 30 gennaio, e che ai passeggeri interessati dalle cancellazioni saranno proposte offerte alternative.