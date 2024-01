Ita Airways torna a volare su Tel Aviv dal 1° marzo

14:01

Tornano di voli di Ita Airways su Tel Aviv. Il vettore ha annunciato che dal 1° marzo saranno ripristinati gradualmente i collegamenti, prima con 3 frequenze settimanali che verranno incrementate nel corso della summer 2024, compatibilmente con l’evoluzione dello scenario geopolitico.

Nel mese di marzo i voli partiranno da Roma Fiumicino ogni martedì, giovedì e domenica alle ore 10 e arriveranno all’aeroporto di Tel Aviv Ben Gurion alle 14:20 (ora locale); il ritorno sarà ogni martedì, giovedì e domenica alle 15:20 da Tel Aviv (ora locale) con arrivo a Roma Fiumicino alle 18:05.



A partire dal 31 marzo e per il resto della summer, invece, la programmazione prevederà partenza da Roma Fiumicino ogni martedì, giovedì e domenica alle ore 9:10 e arrivo all’aeroporto di Tel Aviv Ben Gurion alle 13:30 (ora locale); ritorno ogni martedì, giovedì e domenica alle 14:30 (ora locale) con arrivo a Roma Fiumicino alle 17:15.



La ripresa dei voli fra Roma e Tel Aviv, possibile anche grazie alla collaborazione con le autorità italiane e israeliane, ha una valenza strategica per Ita Airways e assume particolare importanza per il sistema Paese.