Oneworld compie 25 anni, 13 i membri dell’alleanza

17:09

Oneworld, l’alleanza aerea, ha celebrato questa settimana il suo 25° anniversario. L’alleanza è stata lanciata il 1° febbraio 1999 dai membri fondatori American Airlines, British Airways, Cathay Pacific e Qantas.

Il gruppo è stata costituito per aumentare la connettività e la flessibilità per i passeggeri e per premiare i clienti frequent flyer.

Oneworld è cresciuta fino a comprendere 13 compagnie aeree: Alaska Airlines, American, BA, Cathay Pacific, Finnair, Iberia, JAL, Malaysia Airlines, Qantas, Qatar Airways, Royal Air Maroc, Royal Jordanian e SriLankan.



Ci sono anche 26 compagnie aeree affiliate e un partner oneworld connect, Fiji Airways. Oman Air entrerà a far parte dell’alleanza nel 2024 come membro a pieno titolo.



Le compagnie aeree associate servono complessivamente più di 900 destinazioni.