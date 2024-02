Gnv: crescono capacità e servizi per il 2024

10:58

“Abbiamo da poco chiuso un anno positivo, che ci ha permesso di registrare un +5% in termini di passeggeri trasportati rispetto a quello precedente, che era stato un anno già molto buono in termini di volumi. Iniziamo il 2024 aspettandoci una domanda in crescita, in linea con quanto stiamo vedendo in questi primi mesi dall’apertura delle prenotazioni”.

Così Matteo Della Valle, chief passengers sales&marketing officer di Gnv commenta la chiusura del 2023 e le prospettive per quest’anno.



“Puntiamo ad alimentare la crescita del 2024 attraverso l’implementazione dei servizi, aggiungendo una terza nave sulla Genova-Palermo durante l’alta stagione e migliorando l’offerta sulle rotte per la Sardegna, ma anche preparandoci all’arrivo di Gnv Polaris: il primo di quattro traghetti di nuova costruzione ad alti standard ambientali che a partire da fine anno si unirà alla nostra flotta.”



Fra le novità per il 2024 anche il servizio reservation dedicato ai partner. “Nel 2024, inoltre, renderemo operativo il nuovo servizio di reservation che porterà molti vantaggi per i partner e includerà importanti novità andando ad integrarsi al sistema esistente – spiega ancora Della Valle -. Rinnoveremo inoltre il programma di fidelizzazione My Gnv e applicheremo un importante miglioramento alle loyalty, puntando a creare legami sempre più forti e continuativi nel tempo con i nostri clienti diretti e con le agenzie di viaggi che costituiscono da sempre un partner fondamentale per il nostro business”.