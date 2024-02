Volotea, 4 rotte dal nuovo aeroporto di Salerno

14:01

Un poker di rotte verso destinazioni italiane e francesi. Questi i primi impegni di Volotea dal nuovo aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi, che aprirà il prossimo 11 luglio. Il vettore ha alzato il velo sui primi dettagli del suo operativo previsto nello scalo, che includerà voli alla volta di Cagliari, Nantes, Catania e Verona.

Si partirà con Nantes, disponibile dall’11 luglio, per proseguire poi, dal 13 luglio, con Cagliari. Entrambe le rotte saranno servite con frequenza bisettimanale, il mercoledì e il sabato.



A partire dal 2 settembre, invece, e per tutto il periodo invernale, saranno disponibili anche i collegamenti per Catania e Verona, con due frequenze alla settimana, il lunedì e venerdì.



“Siamo molto orgogliosi di annunciare, per primi, l’inizio della nostra attività presso l’aeroporto Salerno-Costa D’Amalfi - ha dichiarato Carlos Muñoz, presidente e fondatore di Volotea -. L’avvio delle operazioni dallo scalo salernitano rappresenta un momento importante per la Regione e per Volotea, e ci consentirà di ampliare ulteriormente la nostra offerta sul territorio. Infatti, ai 23 collegamenti già disponibili da Capodichino, da oggi siamo in grado di offrire 4 nuove rotte da Salerno, che consentiranno ai tanti turisti italiani ed europei di scoprire l’incantevole costiera amalfitana ma non solo”.



“L’inizio dei voli all’aeroporto di Salerno Costa D’Amalfi nei tempi indicati è il frutto di un grande lavoro strategico, infrastrutturale e commerciale – ha aggiunto Roberto Barbieri, amministratore delegato di Gesac -. L’accordo con Volotea, nostro partner dal 2013, rappresenta infatti uno straordinario volàno per lo sviluppo turistico della nostra regione, sia per i flussi turistici in ingresso che in uscita”.