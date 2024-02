08:04

Ritorna in pista un finanziere d’assalto molto noto al trasporto aereo.

Carl Icahn ha infatti confermato di aver acquistato il 9,1% della linea aerea americana JetBlue Airways e questa notizia ha fatto impennare in Borsa il valore del vettore.

Secondo la Sec Usa Icahn ha rivelato che la sua operazione è arrivata dopo aver valutato con attenzione che JetBlue poteva rappresentare un grande investimento. Questo perché il valore in Borsa era molto al di sotto del prezzo reale della società.



Icahn divenne famoso negli anni Ottanta quando prese il controllo, per un tempo breve, della compagnia Usa Twa. Un’ autentica colonna del trasporto aereo che pochi anni dopo chiuse la sua storia. “Non sono Robin Hood, mi piace fare soldi”, disse qualche stagione fa Icahn. Giusto per capire l’investimento in Jet Blue. (r.v.)