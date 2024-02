Air Dolomiti al raddoppio sulla Ancona-Monaco

12:24

Air Dolomiti raddoppia sulla rotta Ancona-Monaco. A partire dal 31 marzo il vettore del Gruppo Lufthansa aumenterà le frequenze giornaliere. Dall’aeroporto marchigiano decollerà quindi dal lunedì alla domenica alle 6.05 e alle 13.15, mentre dallo scalo tedesco alle 11.25 e alle 22.15.

Previsto anche un aumento della capacità. I servizi saranno operati con aeromobili E195, passando quindi da una disponibilità di 90 posti a volo a 122. “Grande soddisfazione per questa decisione del gruppo Lufthansa che non solo raddoppia le frequenze e aumenta l’offerta posti, ma introdurrà il night stop dell’aereo su Ancona - commenta Alexander D’Orsogna, a.d. di Ancona International Airport -. La portata di questa novità è immensa in quanto ciò permetterà all’utenza dell’aeroporto di raggiungere qualsiasi destinazione al mondo grazie alle prosecuzioni da Monaco. A titolo esemplificativo si può partire da Ancona alle 06.05 ed essere a New York alle 12.45”.