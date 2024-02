Lufthansa, i sindacati minacciano nuovi scioperi

12:21

“Se Lufthansa non si rende conto delle nostre richieste, saranno possibili altri scioperi”. Così Marvin Reschinsky, referente dell’organizzazione sindacale tedesca Verdi, dopo le agitazioni che nelle ultime 24 ore hanno paralizzato l’operativo della compagnia aerea.



Lo sciopero ha, infatti, costretto Lufthansa a cancellare complessivamente 550 partenze su 667, pari a circa l’84% dell’operativo, riporta Il Sole 24 Ore, lasciando a terra oltre 100mila passeggeri.



Al centro delle proteste le trattative salariali in corso tra la compagnia e il personale di terra. Se non ci saranno sviluppi, il sindacato promette nuove proteste.