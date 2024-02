14:16

Scatta domani, 23 febbraio, lo sciopero generale nazionale proclamato da Si Cobas, A.l. Cobas, Lavoratori Metalmeccanici Organizzati, Sindacato Generale Di Classe, Slai Prol Cobas, Sindacato Operai Autorganizzati e Fao Cobas.

Pubblicità

Questo sciopero avrà un impatto su quasi tutti i settori, inclusi i trasporti locali e nazionali su strada e ferrovia, istituti scolastici, uffici governativi e fabbriche.



L'astensione dal lavoro sarà in vigore per l'intera durata della giornata lavorativa.



Saranno mantenute le prestazioni essenziali, mentre i servizi programmabili potrebbero subire riduzioni a causa della partecipazione allo sciopero.



Nel settore dei trasporti, saranno operativi treni, bus, tram e metropolitane durante le fasce orarie di garanzia dalle 6 alle ore 9 e dalle 18 alle 21. I treni già in viaggio prima dell'inizio dello sciopero completeranno il loro percorso fino alla destinazione finale, salvo se la durata prevista supera un'ora, caso in cui il servizio terminerà alla stazione successiva disponibile.



Italo non ha confermato l’adesione allo sciopero treni e non ha pubblicato la lista treni garantiti, mentre a questo link sono disponibili i treni Trenitalia coinvolti.