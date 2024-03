Rotte da Ancona, Sky Alps si fa avanti per le rotte verso Fiumicino e Linate

08:00

Sky Alps si fa avanti per le rotte Ancona-Fiumicino e Ancona-Linate. Lo ha reso noto l’Enac, attraverso uno statement inviato nelle scorse ore.

Si tratta dell’unica manifestazione di interesse avanzata per i collegamenti di continuità nelle Marche, lasciati scoperti da AeroItalia (a quest’ultima era stata affidata la gestione dei servizi per 3 anni a partire dal 2023).



Il tempo per le manifestazioni di interesse è scaduto ieri. Nelle prossime ore, dopo le opportune valutazioni, dovrebbe arrivare il parere dell’Ente Nazionale di Aviazione Civile.