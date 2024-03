British Airways, piano di investimenti da oltre 8 miliardi

15:35

Investimenti per oltre 8 miliardi di euro e un ambizioso piano industriale: British Airways sta per reintegrare i voli per Bangkok e Kuala Lumpur, rinnovare la prima classe e lanciare un nuovo concetto di lounge.

Come riporta TTG Media, British ricomincerà a volare su Bangkok dal 28 ottobre, ma li sposterà da Heathrow a Gatwick con una frequenza ridotta di tre volte alla settimana. Kuala Lumpur sarà servita tutti i giorni da Heathrow dal 10 novembre.



Inoltre Britisk Airways, unica compagnia aerea europea a offrire la prima classe sui servizi transatlantici, inaugurerà una nuova First suite “tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026” come parte del piano di ristrutturazione degli Airbus A380.



Nel frattempo, un nuovo concept lounge sarà inaugurato a Dubai e verrà seguito da Miami nel 2025 e poi da Lagos e Seattle.

Sul corto raggio, la compagnia da maggio offrirà sedili rinnovati e cappelliere più grandi. La compagnia aerea sta anche lavorando a un nuovo sito web e app mobile.



“Ci stiamo muovendo verso un servizio costantemente migliorato, da un programma di trasformazione che ci vedrà investire oltre 8 miliardi di euro nei prossimi due anni” ha dichiarato Sean Doyle, presidente e amministratore delegato.