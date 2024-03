08:02

Va avanti l’avventura di Aerolinee Siciliane, la compagnia aerea fortemente voluta da Luigi Crispino con l’intenzione di risolvere, almeno in parte, la questione del caro biglietti.

Pubblicità

L'assemblea dei soci ha, infatti, deciso di proseguire l'esperienza imprenditoriale della compagnia aerea nata per andare incontro "alle esigenze specifiche delle isole siciliane".



I soci hanno eletto all’unanimità un nuovo Consiglio di Sorveglianza, composto da Leonardo Licitra, in rappresentanza delle imprese; Luigi Crispino in rappresentanza dei soci individuali; Giacomo Guasone, in rappresentanza della fondazione Air Sicilia; Gesualdo Di Benedetto, in qualità di presidente della cooperativa Piccoli Azionisti; Cinzia Pirronello, in qualità di consigliere indipendente.



Non solo: la società ha deliberato un aumento di capitale di 2 milioni di euro.



“La strada per ottenere voli a prezzi accettabili è una compagnia aerea siciliana. Siamo noi gli imprenditori dei quali la Sicilia ha bisogno per avere voli affidabili a prezzi corretti” spiega il portavoce della società Claudio Melchiorre su Palermo Today.



Con la nuova campagna informativa, che partirà appena sarà costituito il nuovo organo di gestione, Aerolinee Siciliane ha garantito l’opportunità d’ingresso nella compagine a mille nuovi soci individuali.