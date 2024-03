Finnair volerà su Venezia anche per l’inverno

12:55

Finnair collegherà Venezia con Helsinki anche nella prossima stagione invernale. Il vettore ha infatti annunciato che per la summer 2024 le frequenze passeranno dalle attuali 7 a settimana a 8, per diventare 9 nei periodi di picco. Ma soprattutto che è intenzionato a mantenere attivo il collegamento con un volo giornaliero anche per la stagione invernale 2024/2025.

“L’intensificazione dei voli tra Venezia e Helsinki e la loro estensione nella stagione invernale è importante non solo per i flussi con la Finlandia, ma per l’apporto strategico al raggiungimento di destinazioni in connessione di medio e lungo raggio - spiega Camillo Bozzolo, direttore Sviluppo Aviation del Gruppo SAVE -. In particolare, la specificità dell’aeroporto di Helsinki come uno degli hub europei di riferimento per i collegamenti con l’Asia, costituisce un punto di forza anche per il nostro aeroporto in un anno che prevede a livello internazionale l’intensificazione dei flussi con il Far East”.



I viaggiatori da Venezia potranno infatti accedere al network di Finnair, particolarmente forte sulle destinazioni orientali, creando così una porta diretta di accesso sia in ottica incoming che outgoing.