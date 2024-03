Sardegna e Sicilia 2024, le proposte di Grimaldi Lines

14:41

La Sardegna è ancora la destinazione di punta per Grimaldi Lines, che la compagnia serve con l’alta frequenza della linea Livorno-Olbia, con la storica tratta Civitavecchia-Porto Torres, con la stagionale Civitavecchia-Olbia e con i collegamenti in continuità territoriale da Civitavecchia per Arbatax e Cagliari e da Napoli e Palermo per Cagliari.

“Cresce ogni anno il numero di viaggiatori che apprezzano l’opportunità e la comodità del viaggio via mare – commenta Francesca Marino, head of passenger department di Grimaldi Lines -. Per il 2024 abbiamo obiettivi ancora più ambiziosi, raggiungibili grazie all’ampio network di collegamenti marittimi da/per Sardegna, Sicilia, Spagna, Grecia e Tunisia, alla cura dei servizi offerti a bordo e al nostro modello di turismo sostenibile, che crea valore aggiunto per i clienti che ci scelgono e per le comunità in cui operiamo”.



La flotta passeggeri di Grimaldi Lines è composta da 14 navi, tutti moderni traghetti e cruise ferry di ultima generazione, che offrono agli ospiti una piacevole esperienza di viaggio. In particolare, le due ammiraglie Cruise Roma e Cruise Barcelona – che si alternano sulla rotta da Civitavecchia e Barcellona per Porto Torres– e le due gemelle Cruise Sardegna e Cruise Europa – destinate alla tratta Livorno-Olbia – sono state pensate per trasformare la traversata in un vero e proprio anticipo di vacanza.



Non è da meno l’elegante Cruise Ausonia, impiegata sul collegamento Napoli-Palermo, con 4 partenze a settimana in entrambe le direzioni, che diventano sei in piena estate.



L’offerta di Grimaldi Lines sulla destinazione Sicilia non finisce qui. Il porto di Palermo è infatti raggiungibile anche da altri scali italiani: vi si arriva navigando da Livorno (tre volte a settimana), da Salerno (due volte a settimana) e da Cagliari (una volta a settimana), grazie al collegamento marittimo con la Sardegna.