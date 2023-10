11:43

Finalmente si volta davvero pagina. L’edizione 2023 di TTG Travel Experience e InOut ha sancito il pieno ritorno alla normalità, con stand affollatissimi e grande effervescenza fra gli espositori.

“Abbiamo registrato un ottimo afflusso in fiera” ha commentato Gabriella Galantis, senior director sales Southern Europe del Gruppo Lufthansa.



Soddisfatto dei contatti e degli incontri finalizzati in fiera anche Simone Mancini, ceo di Scalapay, che riconferma come l’appuntamento di Rimini sia un’occasione “di valore per intessere relazioni e incontrare nuovi partner”.



Numerosi i momenti di confronto, come quello che ha portato Fto a discutere sul ruolo delle low cost. Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio, è intervenuto per porre l’accento sull’importanza del turismo delle radici, mentre Francesco Morace, presidente di Future Concept Lab, ha intrattenuto la platea sulla volatilità delle esperienze nell’era dei social.



Il PoliMi ha sancito il ritorno del travel a valori superiori a quelli del 2019.



