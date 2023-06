B&B Hotels, obiettivo 3mila strutture entro il 2030

12:44

B&B Hotels raggiunge il traguardo della 700esima struttura e annuncia l'obiettivo di arrivare a quota 3mila entro il 2030.

Il risultato arriva dopo l'apertura di 97 strutture nel corso del 2022, che ha portato il gruppo a triplicare le cifre in 10 anni e a raggiungere una crescita del 50% nel 2022 rispetto al 2019.



Il 2023 sta confermando la spinta alla crescita: nella prima metà dell'anno B&B Hotels ha fatto il suo ingresso in diversi nuovi mercati internazionali come il Regno Unito, la Danimarca e gli Stati Uniti.



"In particolare, la mossa strategica sugli Stati Uniti - si evidenzia in una nota - ha rappresentato un rilevante punto di svolta per il Gruppo. Attraverso l’adattamento della sua offerta a questo nuovo target di clienti, e con l’ingresso in un segmento che Oltreoceano è ancora in fase di sviluppo, B&B Hotels intende aprire 400 strutture negli Usa entro i prossimi 10 anni, partendo dalla Florida per poi raggiungere altre Stati".



Per quanto riguarda il Regno Unito, l'obiettivo invece è di raggiungere le 100 strutture entro il 2035, mentre il Francia l'asticella è stata posta a quota 400 hotel.



Sul fronte italiano, il 2022 ha segnato ottimi numeri con un fatturato di oltre 117 milioni e l'obiettivo di arrivare a 68 strutture entro il 2023.



"Siamo molto orgogliosi di questo importante traguardo - commenta Liliana Comitini, presidente e amministratore delegato di B&B Hotels Italia, Ungheria e Slovenia -. A soli quattro anni dall’inaugurazione della 500° struttura".