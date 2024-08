E’ l’aeroporto di Torino il terzo scalo a siglare l’accordo con Telepass che consente ai clienti del servizio di avere un accesso prioritario e gratuito ai controlli di sicurezza del varco Fast Track. Il Sandro Pertini segue infatti l’avvio della partnership con i due scali romani di Fiumicino e Ciampino.

“Offriamo un’esperienza completa e digitale che può accompagnare le persone in tutte le fasi del viaggio: dall’acquisto del biglietto aereo al pagamento del parcheggio convenzionato in aeroporto, passando per il fast track e, una volta a destinazione, al pagamento dei taxi e dei mezzi di trasporto – sottolinea Aldo Agostinelli, chief consumer sales and marketing officer di Telepass -. Vogliamo continuare a rafforzare la qualità e la capillarità della nostra offerta e nei prossimi mesi ci saranno ulteriori novità importanti”.

Per i clienti Telepass basterà presentarsi al varco mostrando la carta d’imbarco e il QR code del Fast Track di Telepass dalla schermata del proprio telefono.