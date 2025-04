Boscolo, il meglio della Francia in un tour di gruppo

Boscolo rilancia sulla Francia, fra le destinazioni best seller della programmazione. Le prenotazioni di viaggi di gruppo sono infatti molto numerose sia per il periodo del super ponte di primavera che per i mesi estivi.

L’ultima novità che va ad aggiungersi all’offerta Boscolo di viaggi in Francia, disponibile solo via web, è il tour ‘Parigi: passeggiate fra arte e cultura’, viaggio in aereo di 4 giorni che permette di conoscere la capitale con un itinerario alternativo, con diversi percorsi a piedi tra le tipiche vie parigine e la possibilità di pernottare in un hotel in pieno centro. Tra le novità introdotte quest’anno figura anche il breve tour ‘Incanto d’Alsazia’, proposta di 4 giorni che si focalizza sulle bellezze di questa suggestiva regione francese.

Per quanto riguarda i best seller dell’offerta Boscolo, si inizia dal viaggio ‘Parigi, la Ville Lumière’, tour di 5 giorni disponibile sia in formula pullman che in formula volo, che offre una visione più classica della capitale francese attraverso i suoi luoghi imperdibili.

Confermato anche per il 2025 il best seller ‘Normandia e Bretagna’, tour di 9 giorni disponibile sia in formula pullman che in formula volo, attraverso due tra le zone della Francia più amate dai viaggiatori.

Molto richiesto specialmente nei mesi di giugno e luglio è anche il tour ‘Camargue, Provenza e Costa Azzurra’, di 7 giorni, di di cui l’assoluto highlight è la possibilità di vedere le distese viola dei campi di lavanda della Provenza nel periodo della loro fioritura.

Chi invece desidera scoprire delle località meno conosciute, può orientarsi verso il Sud-Ovest francese, scegliendo il tour ‘Bordeaux e la Costa Atlantica’, proposta di 8 giorni, oppure il viaggio ‘Dordogna e Périgord’, proposta di 7 giorni alla scoperta di un territorio fuori dagli itinerari più tradizionali.

Infine, per avere una panoramica completa di tutti i principali luoghi d’interesse di questa nazione, è disponibile il ‘Gran Tour della Francia’, itinerario di 10 giorni che tocca Parigi, la Normandia, i Castelli della Loira, Bordeaux, la Provenza e la Costa Azzurra.