Kel 12 e Europ Assistance: un roadshow per scoprire l’Africa australe

Kel 12 e Europ Assistance Italia partiranno il prossimo 9 aprile da Milano alla volta di Bologna, Firenze, Roma, Sorrento e Marsala per un roadshow all’insegna della rigenerazione.

Ogni tappa sarà dedicata alla presentazione dei nuovi viaggi e progetti realizzati da Kel 12 in Africa australe, e in particolare in Namibia, Botswana e Uganda, che permettono di vivere esperienze in modo sostenibile e al contempo contribuiscono sia allo sviluppo e al sostegno delle comunità locali, sia alla preservazione dell’ambiente e dell’ecosistema.

“La sostenibilità ambientale non ha punti di arrivo ma è un impegno in continua evoluzione che la nostra azienda ha messo al centro del suo business. In questo ambito si inseriscono anche le attività di formazione studiate per le agenzie di viaggio. Per loro, insieme a Europ Assistance Italia, abbiamo così ideato un calendario di appuntamenti che ci permetteranno, non solo di parlare di turismo rigenerativo ma anche di metterci alla prova con esercizi pratici e coinvolgenti, volti a sensibilizzare i partecipanti su queste tematiche” spiega Daniela Di Berardino, trade manager di Kel 12.

“Viaggiare in modo sostenibile non significa solo spostarci da un luogo all’altro ponendo attenzione all’impatto ambientale e sociale che generiamo nelle località di destinazione, ma anche abbracciare una nuova prospettiva con l’obiettivo di contribuire a rigenerare il mondo. Affiancando un partner per noi storico come Kel 12 rafforziamo il nostro impegno nel promuovere forme di un turismo sempre più consapevole e responsabile, facendoci portavoce delle profonde trasformazioni che stanno interessando il settore” aggiunge Francesca Soldà, head of marketing & onboarding della product line travel di Europ Assistance Italia.